Tereos voit la production UE du sucre tomber à un plus bas de 38 ans

Le premier producteur français de sucre Tereos a dit mercredi que la production européenne de sucre devrait tomber en 2026-2027 à son niveau le plus bas depuis 38 ans en raison de l'impact de la sécheresse et des canicules à répétition qui ont caractérisé cet été.

"Même si la situation peut être hétérogène en fonction des zones géographiques, les derniers prélèvements réalisés (...) indiquent que les rendements sont, à date, en retrait de plus de 20% par rapport à la campagne précédente (jusqu’à 50-60% sur certains territoires) et de 15% sur la moyenne des cinq dernières campagnes", précise le groupe dans un communiqué.

"La récolte 2026-27 s'annonce parmi les plus faibles depuis de 38 ans, entraînant des tensions sur les disponibilités", poursuit Tereos, ajoutant cependant que les prix de vente commençaient à se redresser du fait notamment de cette production tendue.

"Cette tendance pourrait se renforcer et aller au-delà de cette seule campagne, du fait de la baisse continue depuis trois ans des surfaces betteravières en France et en Europe et du peu de moyens de production à disposition des agriculteurs pour s'adapter au changement climatique", dit encore le groupe.

(Gus Trompiz, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)