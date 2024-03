Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teract: en chute après se semestriels information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Teract chute de 25% après la publication d'un résultat net part du groupe de -40,8 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, contre -132,5 millions sur la même période de 2022-23 'qui incluait l'effet exceptionnel du coût d'accès au marché'.



Le distributeur spécialisé en jardineries, soins pour animaux de compagnie et alimentation a engrangé un EBITDA ajusté de 7,3 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11,2% à 397,3 millions (mais en retrait de 2,3% en comparable).



Dans un contexte de tensions macroéconomiques persistantes et d'incertitudes sur leur évolution, et sans nouvelle dégradation de l'environnement, Teract projette toujours un chiffre d'affaires annuel 2023-24 de 900-950 millions d'euros.





