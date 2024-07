Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teract: baisse de 3% du CA annuel en comparable information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Teract, l'exploitant entre autres des enseignes Gamm Vert et Jardiland, affiche un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 911,5 millions d'euros pour son exercice 2023-24, en ligne avec son objectif de 900 à 950 millions, mais en baisse de 2,9% en données comparables.



Le groupe de distribution met en avant une poursuite de l'augmentation de la part de l'alimentaire à 16% des ventes annuelles, contre 10,4% en 2022-23, avec notamment la pleine consolidation des sociétés récemment acquises.



Dans ses activités principales de jardinerie et d'animalerie, Teract a pâti d'un contexte 'marqué au second semestre par une météo particulièrement défavorable et un indice de confiance des ménages inférieur à ses niveaux historiques'.





