Tentative de rebond en Europe après les décisions de Joe Biden et de la Banque centrale chinoise

(AOF) - Les marchés actions européens devraient rebondir à l'ouverture au lendemain de la décision de Joe Biden de se retirer de la campagne présidentielle. Sur le plan économique, ce début de semaine est marqué par la décision inattendue de la Banque populaire de Chine de réduire légèrement ses taux afin de stimuler son économie. Les prochains jours seront particulièrement chargés en publications de résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Aujourd'hui, Icade a confirmé ses objectifs 2024. Vivendi a fait un nouveau point sur son projet de cession.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Icade

Au premier semestre, Icade a affiché un cash-flow net courant groupe en recul de 18,1% à 169 millions d’euros, impacté par la promotion. Les activités stratégiques (Foncière tertiaire et Promotion ont connu un repli de 0,1% de leur cash-flow net courant à 111,1 millions d’euros. Les revenus locatifs de la foncière ont augmenté de 4,1% en données comparables. S’agissant de la promotion, " sa performance été impactée par des dépréciations importantes dans un contexte dégradé ", a indiqué le groupe immobilier.

Lexibook

Lexibook, dont la cotation a été suspendue vendredi, a annoncé que ses actionnaires et fondateurs, la famille Le Cottier, ainsi que Lawrence Rosen LLC ont conclu un accord d’investissement afin d’agir de concert dans le cadre d’un projet d’offre publique d’achat volontaire initiée par la société Doodle (l'initiateur) (le concert), sans intention de retrait de cote. Il sera déposée, au plus tard, au début du quatrième trimestre 2024. Le prix proposé dans le cadre du projet d'OPA sera de 4 euros par action.

AST Groupe

AST Groupe a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre admis sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris à compter du lundi 22 juillet 2024 avant ouverture de la Bourse, dans l'attente de la publication des résultats du vote des créanciers sur le projet de plan de sauvegarde.

Orapi

Orapi a enregistré sur le deuxième trimestre 2024 un chiffre d’affaires de 57,7 millions d'euros contre 59,7 millions d'euros il y a un an, soit un repli de 3,4% à périmètre courant, qui intègre l’arrêt des activités de la filiale scandinave en novembre 2023. Le spécialiste des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance précise qu’à périmètre comparable, le repli est de 2,5%. Au cours du premier semestre 2024, Orapi a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 117,1 millions d'euros, contre 120,9 millions d'euros il y a un an, soit une baisse de 3,2% à périmètre courant.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune donnée d'importance n'est attendue.

Ce matin, l'euro grappille 0,02% à 1,0883 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont terminé la semaine en territoire négatif. Une panne informatique mondiale a secoué cette séance de vendredi, impactant des compagnies aériennes ainsi que des milliers d'entreprises. Dans ce contexte, Wall Street se replie à mi-séance et l'action du logiciel visé, CrowdStrike, spécialiste de la cybersécurité, s'affiche en nette baisse. A Paris, Sopra-Steria a fini lanterne rouge de l'indice SBF 120 après avoir revu à la baisse ses objectifs 2024. Le CAC 40 a perdu 0,69% à 7534 point tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,97% à 4822 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en territoire négatif. L'inquiétude a dominé cette avant-dernière séance de la semaine, comme en témoigne l'indice de la volatilité, qui a atteint son plus haut niveau depuis le mois de mai. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu. Côté valeurs, Domino's Pizza a nettement reculé après avoir annoncé manquer le consensus sur ses ventes trimestrielles. Après le nouveau sommet atteint la veille, le Dow Jones a concédé 1,29% à 40665 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,70% à 17871 points.