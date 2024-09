Tentative de rebond des Bourses européennes, Kering dégradé

(AOF) - Les marchés européens rebondissent et les indices américains devraient suivre le même chemin. Ces derniers avaient clôturé vendredi dans le rouge après la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour août. Cette semaine sera marquée par l'inflation en août aux Etats-Unis, mercredi, et par la décision de la BCE, jeudi. A Paris, Kering est sous pression à la suite d'une double dégradation tandis que Carrefour va s'implanter en Inde. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,72% à 7405,28 points alors que l'EuroStoxx50 progresse de 0,91% à 4781,37 points.

A Francfort, Adidas recule de 4,21% à 211,14 euros et est bien parti pour accuser une quatrième séance de suite dans le rouge. L'équipementier sportif allemand fait les frais d'une dégradation de Barclays qui est passé de "Surpondérer" à "Pondération en ligne" tout en abaissant son objectif de cours de 254 à 215 euros. Dans une note consacrée au luxe, la banque d'affaires britannique anticipe une faiblesse continue de la demande dans l'Empire du Milieu dans un contexte de forte concurrence. "L'année 2025 sera difficile" pour la marque aux trois bandes, soutient le broker.

A Paris, Kering (-3,34% à 228,35 euros) affiche la plus forte baisse du CAC 40 suite à deux abaissements de recommandation : Barclays et KBC. Le titre du groupe de luxe affiche la plus forte baisse de l’indice depuis le 1er janvier, cédant plus de 40%. La banque britannique estime que l'environnement macroéconomique s'est encore dégradé cet été et il est désormais évident que la faiblesse chinoise est structurelle et pas seulement cyclique. Dans le secteur du luxe, cela se traduit par des ventes en Chine continentale en baisse de 10% à 50% en juillet et août et par une clientèle de plus en plus sélective.

Carrefour (+0,61% à 14,94 euros) annonce son implantation en Inde via un partenariat stratégique de franchise avec Apparel Group. Ce partenariat a pour objectif de développer le distributeur dans le nord de l'Inde. Les premiers magasins ouvriront à New Delhi en 2025. L'arrivée de Carrefour en Inde marque une étape importante dans notre stratégie d'expansion de notre franchise dans plus de 10 nouveaux pays d'ici 2026", a déclaré, dans un communiqué, Patrick Lasfargues, directeur exécutif du partenariat international de Carrefour.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice Sentix de la confiance des investisseurs est tombé à -15,4 en septembre pour la zone euro, ressortant sous les attentes : -12,4. Il s'était élevé à - 13,9 en août. " L'économie menace de basculer dans la récession. Une fois de plus ", souligne l'institut de recherche.

Les stocks de grossistes aux Etats-Unis en juillet sont attendus à 16 heures.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,26% à 1,1054 dollar.