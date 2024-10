Tentative de rebond à Wall Street, PepsiCo manque de peps

(AOF) - Les marchés américains devraient tenter de rebondir alors que les cours du pétrole retombent. Le baril de WTI recule sous les 76 dollars alors que la Chine a déçu en ne dévoilant pas de nouvelles mesures de relance. Cette baisse de l'or noir ne pourrait être que transitoire : une réplique israélienne à la récente attaque iranienne sur son sol étant toujours dans les cartons. Du côté des valeurs, PepsiCo ne devrait pas se joindre au rebond après avoir averti sur ses revenus. A quelques minutes de la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,40% et 0,48%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes en seconde partie de séance dans un contexte géopolitique toujours très tendu. Le baril de WTI a gagné 4% à 77,39 dollars alors que les investisseurs attendent la réplique israélienne à la récente attaque iranienne. Le rendement du 10 ans a lui dépassé 4%, son niveau le plus élevé depuis début août. Cette semaine sera notamment rythmée par l'inflation en septembre et les premiers résultats pour le troisième trimestre. Le Dow Jones a perdu 0,94% à 41954,24 points et le Nasdaq Composite a cédé 1,18% à 17923,90 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le déficit commercial est ressorti à 70,4 milliards de dollars en août, à comparer avec un consensus de 70,10 milliards de dollars. Il était de 78,90 milliards de dollars, chiffre révisé de 78,8 milliards de dollars en juillet.

Les valeurs à suivre

Honeywell

Honeywell a annoncé un projet de scission de son activité Advanced Materials en une société indépendante cotée en bourse aux États-Unis. Elle devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2025 ou le début de l'année 2026. Honeywell prévoit d'effectuer la scission prévue en franchise d'impôt pour ses actionnaires. "La société indépendante sera un fournisseur de premier plan de produits chimiques et de matériaux spécialisés axés sur le développement durable, avec un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards de dollars et une marge EBITDA supérieure à 25% attendue pour l'exercice 2024.

PepsiCo

Pour son troisième trimestre clos début septembre, PepsiCo a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,31 dollars, légèrement au-dessus du consensus de marché, pour des revenus en repli de 0,6% à 23,32 milliards de dollars. Ils étaient attendus autour de 23,8 milliards de dollars. Le bénéfice net trimestriel a atteint 2,9 milliards de dollars, en retrait de 5% en glissement annuel.

Pfizer/BioNtech

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont obtenu l'invalidation de deux brevets de leur concurrent allemand CureVac, devant la Haute Cour de Londres. Reuters rapporte que la plainte a été déposés en septembre 2022 sur des brevets relatifs à la technologie de l'ARN messager (ARNm) de leur vaccin anti-Covid-19 et que d'autres décisions sont attendues dans ce dossier aux États-Unis et en Allemagne. La Haute Cour donné raison en juillet à Moderna jugeant que l'un des brevets d'ARNm du groupe était valide et que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech l'avait violé.