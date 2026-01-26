Tengizchevroil annonce la reprise de la production de pétrole dans le gisement géant de Tengiz

Tengizchevroil, qui exploite le gisement pétrolier géant de Tengiz au Kazakhstan, a entamé une reprise progressive de la production après un arrêt prolongé, a-t-il déclaré lundi.

Le consortium a déclaré: "Tengizchevroil confirme le démarrage en toute sécurité du système de distribution d'électricité et la phase initiale de reprise de la production de pétrole brut. TCO s'efforce d'augmenter progressivement les volumes de production si les conditions le permettent

Le gouvernement du Kazakhstan a déclaré plus tôt que le Premier ministre Olzhas Bektenov avait rencontré le vice-président d'ExxonMobil XOM.N , Peter Larden, et avait demandé à la société énergétique américaine d'accélérer les travaux pour faire face à la panne et prévenir des incidents similaires à l'avenir.

M. Bektenov a "exprimé son inquiétude quant à la situation à Tengiz" et a "souligné l'importance d'accélérer les efforts pour remédier rapidement aux conséquences de l'accident", selon le communiqué du gouvernement.

Les exportations de pétrole du Kazakhstan ont subi une série de revers ces dernières semaines, l'incendie d'une centrale électrique ayant entraîné l'arrêt de la production à Tengiz. Les autorités kazakhes ont créé une commission spéciale chargée d'enquêter sur l'incident.

Chevron CVX.N détient une participation de 50 % dans le consortium Tengizchevroil (TCO), tandis que KazMunayGaz (Kazakhstan) en détient 20 %, ExxonMobil 25 % et Lukoil (Russie) 5 %. Tengiz a produit environ 606 000 barils par jour en 2024.

Avant l'incendie, des frappes de drones sur des pétroliers et des infrastructures terrestres dans le port russe de Novorossiysk ont perturbé les expéditions de pétrole via le Caspian Pipeline Consortium, par lequel la majeure partie des exportations de pétrole du Kazakhstan sont acheminées.

Par ailleurs, la compagnie nationale de pétrole et de gaz KazMunayGaz a déclaré avoir discuté avec ExxonMobil de nouveaux itinéraires d'exportation pour le pétrole kazakh.

Depuis plusieurs années, le Kazakhstan tente de développer d'autres voies d'exportation pour son pétrole, notamment en traversant la mer Caspienne vers la Turquie via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan.