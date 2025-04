"Tenez bon", lance Trump pour l'entrée en vigueur des droits de douane de 10%

Le président américain Donald Trump à l'aéroport international de Miami, en Floride, le 3 avril 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

"Tenez bon", a lancé samedi Donald Trump après l'entrée en vigueur des droits de douane additionnels de 10% visant une grande partie des produits importés par les Etats-Unis, reconnaissant que cela n'allait "pas être facile" face aux risques d'inflation.

Ce plancher universel de 10%, s'ajoutant aux taxes douanières qui existaient au préalable, représente une déflagration pour le commerce mondial qui doit s'amplifier dans les jours qui suivent.

"C'est une révolution économique et nous allons gagner", a écrit en lettres majuscules le président américain sur sa plateforme Truth Social samedi, exhortant toutefois ses compatriotes à "tenir bon" car "ce ne sera pas facile".

"Le résultat final sera historique", a-t-il également promis.

Ces droits de douane de 10% visent une grande partie des produits que les Etats-Unis importent du reste du monde, certains biens étant toutefois exemptés pour l'heure: pétrole, gaz, cuivre, or, argent, platine, palladium, bois de construction, semiconducteurs, produits pharmaceutiques, ou encore minéraux introuvables sur le sol américain.

L'acier, l'aluminium et les voitures importés ne sont pas non plus concernés, mais ils sont déjà visés par un taux de 25% de taxes douanières.

Et le Canada et le Mexique, soumis à un autre régime, paient déjà un nouveau tribut à la guerre commerciale initiée par le président américain.

- Liste raccourcie -

L'addition sera nettement plus lourde dès le 9 avril pour les pays qui exportent plus vers les Etats-Unis qu'ils n'importent de produits américains.

Graphique montrant les taxes douanières annoncées le 2 avril par Donald Trump pour 185 pays et territoires, avec une taxe minimale de 10% pour 125 d'entre eux et une taxe majorée pour 60 autres, sur la base d'un calcul divisant la balance commerciale américaine par les importations en provenance de ces pays et territoires ( AFP / Sylvie HUSSON )

+54% au total pour la Chine (visée en plusieurs temps), +20% pour l'Union européenne (UE), +46% pour le Vietnam, +24% pour le Japon...

Cela représentera quelque 80 pays et territoires, en comptant les 27 pays du bloc européen, selon un document officiel publié vendredi par le gouvernement américain.

Le Bangladesh a convoqué une réunion d'urgence samedi pour répondre aux craintes du secteur textile de son pays, deuxième plus grand fabricant de vêtements au monde qui exporte 20% de ses produits prêts à l'emploi aux Etats-Unis.

La liste des plus taxés a été raccourcie: elle ne comprend plus les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon - que la Maison Blanche avait présentées comme étant visées par +50% de droits de douane -, ni les territoires australiens des îles Heard et McDonald, dans la région subantarctique, qui abritent seulement des colonies de manchots.

Leur présence avait suscité un mélange de stupéfaction et de moqueries concernant la méthodologie de l'administration américaine.

Cartogramme montrant les nouvelles taxes douanières sur les importations imposées à 185 pays et territoires, par le président américain Donald Trump le 2 avril 2025 ( AFP / Ioana PLESEA )

L'ONU commerce et développement (Cnuced) s'est inquiétée vendredi de trouver toujours dans la liste les pays plus pauvres de la planète.

L'organisation internationale a souligné que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement n'étaient responsables, respectivement, que de 1,6% et 0,4% du déficit commercial américain.

Ces pays, a-t-elle observé, "ne contribueront ni à rééquilibrer le déficit commercial ni à générer des recettes significatives".

- Des milliers de milliards partis en fumée -

L'annonce mercredi de Donald Trump, justifiée par l'"urgence nationale" de réduire le déficit américain, a foudroyé l'économie mondiale.

Les barrières douanières promises seront aussi hautes, selon les économistes, que dans les années 1930 aux Etats-Unis, à une époque où les flux étaient éminemment plus faibles et les pays moins dépendants de la production des autres.

Un trader à la Bourse de New York, le 4 avril 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Face à la riposte annoncée par Pékin (+34% sur les produits américains dès le 10 avril) et aux craintes d'une spirale négative pour l'économie mondiale, les marchés financiers se sont effondrés.

En deux jours, Wall Street a vu s'envoler plus de 6.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, selon l'indice Dow Jones US Total Stock Market.

Exhorté vendredi par Donald Trump à baisser les taux d'intérêt, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) a brossé un tableau plutôt sombre des perspectives pour l'économie américaine, avec les droits de douane: potentiellement plus d'inflation, moins de croissance et davantage de chômage.