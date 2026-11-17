Tendances du CBOT-Le blé en hausse de 8 à 9 cents, le maïs en hausse de 1 à 3 cents, le soja en ordre dispersé

Voici les prévisions pour la reprise des échanges sur les céréales et le soja au Chicago Board of Trade mardi à 8 h 30 CDT (13 h 30 GMT).

BLÉ - Hausse de 8 à 9 cents le boisseau

Les contrats à terme sur le blé de Chicago Wv1 ont progressé mardi après que les attaques ukrainiennes contre un pont reliant le sud de la Russie à la Crimée ont ravivé les inquiétudes concernant la perturbation du commerce massif de céréales en mer Noire.

L'Ukraine a frappé mardi, pour la deuxième journée consécutive, le pont stratégique reliant le sud de la Russie à la Crimée, dans le cadre de ce que les données suggèrent être la plus grande attaque de drones ukrainiens depuis le début de la guerre.

Alors que le trafic maritime dans la zone de la mer d’Azov et de la mer Noire est fortement réduit depuis des mois en raison des attaques de drones, cette nouvelle a tempéré les espoirs d’apaisement suscités par la reprise des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine la semaine dernière, ont indiqué les opérateurs.

Le ministre égyptien de l’Approvisionnement, Sherif Farouk, la société IRH Global Trading et la société de services financiers Arqaam Capital ont discuté d’une coopération en matière d’approvisionnement en blé et des moyens de diversifier les sources d’importation, a indiqué mardi le ministère , invoquant l’évolution de la conjoncture économique et des coûts de transport maritime.

Les semis de blé d'hiver pour la récolte de 2027 sont presque terminés, avec un taux d'avancement de 92 % dimanche, en hausse par rapport aux 89 % enregistrés une semaine plus tôt, mais en deçà de la moyenne quinquennale de 94 %, a indiqué lundi le ministère américain de l'Agriculture .

Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que l’USDA fasse état d’un taux de semis de 94 %, avec des estimations allant de 94 % à 95 %.

Le blé tendre rouge d'hiver CBOT WZ26 pour décembre a clôturé en hausse de 9 cents à 5,96 dollars le boisseau; le blé dur rouge d'hiver KC KWZ26 pour décembre a clôturé en hausse de 9,5 cents à 6,285 dollars le boisseau et le blé de printemps de Minneapolis MWEZ26 pour décembre a clôturé en hausse de 5,5 cents à 6,36 dollars le boisseau.

MAÏS - En hausse de 1 à 3 cents le boisseau

Le maïs du CBOT Cv1 a suivi la tendance haussière du blé, l’indice du dollar américain /USD s’étant replié après avoir atteint son plus haut niveau depuis 19 mois, ce qui a soutenu les cours.

La récolte de maïs aux États-Unis s'est déroulée plus lentement que la moyenne, avec 88 % des surfaces récoltées, a indiqué lundi le ministère américain de l'Agriculture . Les agriculteurs récoltaient ce qui devrait être la deuxième plus grande récolte de maïs jamais enregistrée aux États-Unis.

Les prévisions météorologiques pour l’Amérique du Sud — en particulier le nord du Brésil — annoncent désormais davantage de précipitations au cours des deux prochaines semaines que prévu initialement, selon un rapport publié mardi par le Commodity Weather Group.

Le cours du maïs pour livraison en décembre CZ26 a clôturé en hausse de 2 cents, à 4,50 3/4 dollars le boisseau.

SOJA - Entre -1/2 cent et +1/2 cent par boisseau