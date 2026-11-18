Le géant chinois de la technologie Tencent Holdings 0700.HK a annoncé mercredi une hausse de 8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, une progression inférieure aux attentes et à celle du trimestre précédent, sur fond de ralentissement de ses activités dans les jeux vidéo.

La demande pour les services d'intelligence artificielle (IA) a toutefois soutenu son activité "cloud", un domaine clé suivi par les investisseurs qui cherchent à déterminer si les investissements massifs de Tencent dans l’IA commencent à porter leurs fruits ou s'ils pèsent sur ses marges.

Le groupe a annoncé un chiffre d’affaires de 207,3 milliards de yuans (28,30 milliards d'euros) pour le trimestre clos en septembre, légèrement inférieur au consensus des analystes établi par LSEG, qui tablait sur 210,8 milliards de yuans. Au trimestre précédent, sa croissance a atteint 11%.

Le chiffre d’affaires des activités de fintech et de services aux entreprises, qui comprennent les activités de cloud, a progressé de 9% à 63,7 milliards de yuans, porté notamment par la demande de services cloud liés à l’IA.

"Nous réalisons des progrès substantiels dans la construction d’un nouveau Tencent, porté par l’IA, en termes d’intelligence, d’applications et d’infrastructure", a déclaré le directeur général Ma Huateng dans un communiqué.

Par rapport aux entreprises américaines, les géants technologiques chinois ont pris un certain retard, en raison des difficultés rencontrées pour accéder aux puces avancées de Nvidia NVDA.O , soumises aux restrictions américaines à l'exportation.

Washington a annoncé de nouvelles restrictions sur l’accès à distance aux puces d’IA américaines de pointe depuis des centres de données à l’étranger. À la suite de cette annonce, les actions des fournisseurs chinois de services "cloud", dont Tencent, ont chuté mardi.

Le chiffre d’affaires des services à valeur ajoutée, qui inclut l’activité jeux vidéo de Tencent, n’a progressé que de 3% au troisième trimestre, pour atteindre 98,3 milliards de yuans. Les revenus des jeux en Chine ont progressé de 11%, contre un recul de 9% à l’international.

Le bénéfice net a progressé de 0,8% pour s’établir à 63,61 milliards de yuans, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 59,46 milliards de yuans.

Les dépenses d'investissement au cours du trimestre clos en septembre se sont élevées à 81,4 milliards de yuans, contre 52,8 milliards de yuans au trimestre clos en juin. Tencent a dépensé 84,7 milliards de yuans au premier semestre, soit plus que les quelque 79 milliards de yuans dépensés sur l'ensemble de l'année 2025.

(Liam Mo et Eduardo Baptista ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)