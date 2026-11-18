Tencent affirme que les nouvelles restrictions américaines sur les puces n'auront pas d'impact sur son chiffre d'affaires lié au cloud, mais pourraient ralentir l'entraînement des modèles

La société chinoise Tencent Holdings 0700.HK a déclaré mercredi que les nouvelles restrictions américaines concernant l’accès à distance aux puces d’IA de pointe n’auraient pas d’impact significatif sur son chiffre d’affaires lié au cloud, même si elles risquaient de ralentir le développement de son prochain modèle d’IA.

Washington a dévoilé cette semaine des règles restreignant l'accès à distance aux puces d'IA américaines de pointe via des centres de données situés à l'étranger. Les actions des fournisseurs chinois de services cloud, dont Tencent, ont chuté mardi après cette annonce.

“En réalité, nous ne prévoyons pas d’impact, car notre activité cloud repose aujourd’hui principalement sur l’inférence”, a déclaré James Mitchell, directeur de la stratégie, aux analystes lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

M. Mitchell a précisé que les modèles plus efficaces de Tencent pouvaient désormais fonctionner sur un “nombre étonnamment limité” de puces nationales.

“Nous pensons que notre chiffre d’affaires lié au cloud ne sera pas affecté de manière significative par ces changements”, a-t-il ajouté.

Le président Martin Lau a qualifié ces restrictions plus strictes de “regrettables” et a déclaré qu’elles privaient les entreprises chinoises d’une puissance de calcul plus avancée.

M. Lau a indiqué que ces mesures auraient des répercussions sur l’entraînement des modèles d’IA et risquaient de ralentir le développement du prochain modèle de Tencent à court terme.

À plus long terme, les entreprises chinoises devront s’appuyer sur des chaînes d’approvisionnement et des puces nationales, a-t-il déclaré, ajoutant que ces dernières restrictions risquaient d’accélérer leur développement.

RÉSULTATS INFÉRIEURS AUX ATTENTES

Ces commentaires font suite à l’annonce mercredi par Tencent d’une croissance de 8 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, un résultat en deçà des attentes et en ralentissement par rapport au trimestre précédent, en raison d’un essoufflement de la dynamique de son activité de jeux vidéo.

La demande de services d’intelligence artificielle a continué de stimuler l’activité cloud de Tencent, un élément clé pour les investisseurs qui cherchent à déterminer si les dépenses importantes de l’entreprise en matière d’IA commencent à porter leurs fruits.

Le géant technologique a annoncé un chiffre d’affaires de 207,3 milliards de yuans (31,1 milliards de dollars) pour le trimestre clos en septembre, un chiffre inférieur à l’estimation consensuelle de LSEG, qui s’élevait à 210,8 milliards de yuans. Le chiffre d’affaires avait progressé de 11 % au trimestre précédent.

Le chiffre d’affaires des services fintech et aux entreprises, qui inclut la division cloud, a progressé de 9 % pour atteindre 63,7 milliards de yuans, la demande de services cloud liés à l’IA ayant joué un rôle moteur.

Les entreprises technologiques chinoises ont eu du mal à s’approvisionner en puces Nvidia NVDA.O de pointe en raison des restrictions à l’exportation américaines en vigueur depuis longtemps, ce qui les a placées dans une position désavantageuse par rapport à certains de leurs concurrents américains.

Tencent avait déclaré il y a un an que la pénurie de puces freinait la croissance de son activité cloud, l’entreprise donnant la priorité à l’utilisation interne de puces d’IA plutôt qu’à la location de puissance de calcul à des clients externes.

Le chiffre d’affaires des services à valeur ajoutée, qui inclut les jeux vidéo, a progressé de 3 % pour atteindre 98,3 milliards de yuans au cours du trimestre. Le chiffre d’affaires des jeux vidéo sur le marché national a augmenté de 11 %, tandis que celui à l’international a reculé de 9 %.

Le bénéfice net a progressé de 0,8 % pour atteindre 63,61 milliards de yuans, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 59,46 milliards de yuans.

Les dépenses d’investissement ont totalisé 81,4 milliards de yuans au cours du trimestre clos en septembre, contre 52,8 milliards de yuans au trimestre clos en juin. Tencent a dépensé 84,7 milliards de yuans au premier semestre, dépassant les quelque 79 milliards de yuans dépensés sur l’ensemble de l’année 2025.

(1 $ = 6,6659 yuans chinois)