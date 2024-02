Temps maussade sur Wall Street après l'inflation

(AOF) - Les marchés actions américains sont plongés dans le rouge alors que les investisseurs ont pris connaissance ce mardi des données sur l'inflation outre-Atlantique pour le mois de janvier. Les prix à la consommation y ont augmenté plus que prévu.Côté valeurs, Marriot est en recul en Bourse après des prévisions de bénéfices inférieurs aux attentes pour cette année. De son côté, Coca-Cola tire son épingle du jeu à la faveur de revenus trimestriels meilleurs qu'attendu. Vers 17h15, le Dow Jones se replie de 1,26% à 38307 points tandis que le Nasdaq fléchit de 1,17% à 15755 points.

Coca-Cola glane 0,50% à 60 dollars dans le sillage de sa publication comptant pour le quatrième trimestre 2023. Le géant des sodas a publié un bénéfice par action de 49 cents, en hausse de 10% et en ligne avec les projections des analystes. Sur la période, les revenus ont augmenté de 7% pour atteindre 10,8 milliards de dollars, au-dessus d'un consensus visant 10,6 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année, les revenus ont progressé de 6% pour s'établir à 45,8 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,1% en janvier en rythme annuel, contre un consensus de 2,9%, après 3,4% en décembre. La progression en rythme mensuel est de 0,3%, contre des prévisions et un mois de décembre stables (0,2%). L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,9% en rythme annuel, contre 3,7% de consensus, et de 0,4% en rythme mensuel, contre un consensus de 0,3%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biogen

Biogen est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du quatrième trimestre. Le laboratoire affiche un bénéfice par action ajusté dilué de 2,95 dollars contre un consensus de 3,18 dollars. Biogen invoque un impact négatif de 0,35 dollar par action après l'arrêt du développement de son médicament anti-Alzheimer Aduhelm, annoncé en janvier. Il prévoit pour l'année 2024 un bénéfice par action ajusté dilué situé entre 15 et 16 dollars, en ligne avec le consensus de 15,65 dollars.

Coca-Cola

Au quatrième trimestre 2023, Coca-Cola a publié un BPA de 0,49 cents, en hausse de 10% et conforme aux attentes des analystes.Sur la période, les revenus ont augmenté de 7% pour atteindre 10,95 milliards de dollars, au-dessus d'un consensus visant 10,6 milliards de dollars. La semaine dernière, son concurrent PespiCo a affiché un chiffre d'affaires en deçà des attentes, les ventes ayant reculé pour la première fois en plus de 3 ans.

Goodyear

Goodyear est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du quatrième trimestre. Le fabricant de pneumatiques affiche une perte nette de 291 millions de dollars sur la période, contre 104 millions il y a un an. Le creusement de la perte nette s'explique principalement par une charge de dépréciation liée à ses activités en EMEA et par des charges de rationalisation plus élevées. En données ajustées, il a généré un bénéfice par action de 47 cents contre seulement 7 cents, un an auparavant.

Jetblue Airways

Jetblue Airways est attendue en hausse de plus de 14% en pré-marché à Wall Street, après que l'investisseur activiste Carl Icahn a annoncé à la SEC (Securities & Exchange Commission) avoir pris une participation de 9,91% dans le capital de la compagnie aérienne américaine, pour plus de 200 millions de dollars. L'activiste juge le titre sous-évalué et envisage de demander à être représenté au conseil d'administration. L'annonce intervient simultanément à la prise de poste de Joanna Geraghty en tant que directrice générale, en remplacement de Robin Hayes.

Marriott

Marriott est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats comptant pour le quatrième trimestre. La chaîne hôtelière américaine table sur un bénéfice par action ajusté annuel 2024 entre 9,18 dollars et 9,52 dollars, alors que les analystes attendaient 9,69 dollars. Le RevPAR (chiffre d'affaires par chambre disponible) a augmenté de 7,2 % au quatrième trimestre sur un an à l'échelle mondiale, et de 15% sur un an, grâce notamment à la hausse des tarifs des chambres et aux performances enregistrées en Chine.

Paramount Global

Paramount Global s'affiche en territoire positif en pré-Bourse alors que CBS a annoncé qu'environ 123,4 millions de personnes avaient regardé la finale du Super Bowl, le championnat de football américain. Ce qui fait de cette édition 2024 l'émission télévisuelle la plus regardée de tous les temps. Le Super Bowl de 2023 détenait le précédent record, avec plus de 115 millions de téléspectateurs au total.

Tripadvisor

Tripadvisor bondit de plus de 11% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé la formation d'un comité spécial composé d'administrateurs indépendants du conseil d'administration, chargé "d'évaluer toute proposition qui pourrait être présentée en vue d'une transaction potentielle", ainsi que toute alternative à celle-ci, à l'égard du groupe. Liberty TripAdvisor Holdings , actionnaire à 21%, a déclaré étudier l'éventualité d'un rachat de Tripadvisor. Cette annonce intervient à la veille de la présentation des résultats financiers du groupe.