Temps maussade sur les marchés ; le conflit au Moyen-Orient s'envenime

(AOF) - En petite hausse hier, les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge ce mercredi sur fond de fortes tensions géopolitiques. Le CAC 40 a baissé de 0,91% à 6 965,99 points tandis que l’EuroStoxx 50 a reculé de 1,1% à 4 106,61. Même tendance baissière aux Etats-Unis avec un Dow Jones en repli de 0,49% vers 17h30.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la situation de guerre de plus en plus exacerbée sur le terrain ont entraîné les marchés -européen et américain, sur le chemin de la baisse.

Une frappe sur un hôpital du centre de Gaza a fait de nombreuses victimes. En visite dans l'Etat hébreu, le président américain Joe Biden a défendu la version israélienne selon laquelle un tir de roquette du Jihad islamique était à l'origine de l'explosion.

Dans ce contexte international et diplomatique des plus ombrageux, les cours de l'or noir s'affichent en hausse, à moins de 2% en fin de journée contre plus de 3% à la mi-séance.

Et signe d'un début de régionalisation du conflit, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amirabdollahian a fait part de son souhait d'exercer un embargo sur les exportations de brut vers Israël. Après s'être rapproché de 93 dollars ce matin, le baril de Brent gagne 1,6% à 91,35 dollars vers 17h30.

Au chapitre macroéconomique, l'inflation en zone euro au mois de septembre est ressortie en baisse à 4,3% contre 5,2% en août.

Demain, les statistiques seront plus nombreuses, notamment aux Etats-Unis (inscription au chômage, indice de Philadelphie, ventes de logements anciens…) tandis que cinq publications trimestrielles du CAC 40 figureront au meu (Edenred, L'Oreal, Pernod Ricard, Renault et EssilorLuxxotica).

Côté valeurs, Worldline a viré en tête de l'indice phare de la place parisienne à la faveur de l'intérêt de CVC Capital Partners pour son concurrent, Nexi.