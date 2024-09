Temps maussade sur les marchés européens ; Hermès dévisse

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge, hormis le Dax allemand. La prudence est de mise alors que le rapport ADP a reflété la dégradation du marché du travail américain en août. Les investisseurs prendront connaissance vendredi du rapport mensuel sur l'emploi outre-Atlantique. Côté valeurs Biomérieux s'est distingué après des résultats positifs à l'inverse de Hermès qui souffre de signaux économiques dégradés aux États-Unis et en Chine. Le CAC 40 a reculé de 0,92% à 7 431,96 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,56% à 4 821,14 points.

Volvo Cars a perdu 1,3% à la Bourse de Stockholm à 257,40 couronnes suédoises alors que l'entreprise a abaissé ses objectifs 2026 à l'occasion de sa journée Investisseurs. Le constructeur suédois, filiale du groupe chinois Geely, vise désormais une marge EBIT de 7 à 8% pour l'ensemble de l'année 2026 alors que l'objectif était précédemment supérieur à 8%". Cet ajustement fait suite à l’annonce faite hier concernant ses ambitions en matière d’électrification. L’entreprise veut désormais que 50 à 60% de ses ventes mondiales d’ici 2025 soient constituées de voitures "électrifiées".

Biomérieux (+4,17% à 107,30 euros) a affiché une des plus fortes hausses du SBF 120 ce jeudi après la présentation de très bons résultats au premier semestre 2024. Le groupe publie un chiffre d'affaires en croissance organique de 9,9% sur ce semestre à 1,902 milliard d'euros contre 1,77 milliard d'euros en 2023. Il s'élève à 937 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 10,1% à données comparables. Le résultat opérationnel courant contributif ressort à 306 millions d'euros pour le semestre, en hausse de 20% à données comparables sur un an.

Le titre Voltalia (+6,93% à 8,18 euros) a bondi à Paris suite à la publication ce matin de solides résultats au premier semestre 2024. Sur cette période, le chiffre d'affaires du producteur d'énergie renouvelable augmente de 28% à 248,9 millions d'euros porté par la croissance de +26% des Ventes d'énergie et de +32% des Services pour clients tiers. Son Ebitda progresse de 34% à 75 millions d'euros, "porté par le plein effet des centrales installées en 2023 conjugué aux mises en service des nouvelles capacités du premier semestre". Il représente une marge d'Ebitda de 30%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juillet 2024, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l’UE, par rapport à juin 2024, en ligne avec les attentes selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. En juin 2024, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,4% dans la zone euro et dans l’UE. En juillet 2024, par rapport à juillet 2023, l’indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 0,1% dans la zone euro et a augmenté de 0,4% dans l’UE.

Les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à 99000 en août aux Etats-Unis contre un consensus de 144000 après 111000 en juillet, selon le rapport ADP. Cependant le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 227000 la semaine dernière contre un consensus de 231000 après 232000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,6 en août après 54,3 en juillet contre 54,1 attendus, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55 à 55,7 entre juillet et août, dépassant le consensus de 55,2.

Pour le même mois d’août, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 51,5 contre un consensus de 51,3 a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 51,4 en juillet.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 13 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 26 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 35 milliards la semaine précédente.

A la clôture, l'euro grappille 0,08% à 1,1092 dollar.