Temps maussade sur les marchés américains, Berkshire Hathaway bondit

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé après avoir nettement reculé, vendredi. Les investisseurs seront attentifs aux chiffres de l'inflation PCE, mesure particulièrement surveillée par la Fed, qui seront publiés vendredi ainsi qu’aux comptes de Nvidia qui seront communiqués mercredi. Côté valeurs, Berkshire Hathaway bondit grâce à la bonne performance de ses activités d’assurance. Vers 17h30, le Dow Jones grappille 0,08% à 43 461,88 points et le Nasdaq perd 0,93% à 43 461,88 points. Les taux longs continuent de se replier.

Les investisseurs saluent les résultats trimestriels de Berkshire Hathaway, marqués par la bonne performance de ses activités d'assurance. En Bourse, l'action de la société d'investissement de Warren Buffett gagne 4,20% à 748935,12 dollars. Le groupe affiche une trésorerie record de 334,20 milliards de dollars contre 325,2 milliards, 3 mois plus tôt. "Malgré ce que certains commentateurs considèrent actuellement comme une position de trésorerie extraordinaire chez Berkshire, la grande majorité de votre argent reste en actions" a déclaré Warren Buffett dans sa lettre aux actionnaires

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Apple va investir plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années pour soutenir un large éventail d'initiatives axées sur l'intelligence artificielle, l'ingénierie du silicium et le développement des compétences pour les étudiants et les travailleurs à travers le pays. Dans ce cadre, Apple travaillera avec des partenaires de fabrication pour commencer la production de serveurs à Houston dans le courant de l'année. Une usine de fabrication de serveurs de 250 000 pieds carrés, dont l'ouverture est prévue en 2026 créera des milliers d'emplois.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des profits opérationnels en forte hausse et une trésorerie à un plus haut historique à 334,2 milliards de dollars. La société d'investissement de Warren Buffett a généré un bénéfice net de 19,69 milliards de dollars au quatrième trimestre contre un profit de 35,74 milliards de dollars sur la même période en 2023. Une règle comptable oblige la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

CVS Health

CVS Health a annoncé vendredi avoir réduit les bonus de certains employés en raison de ses faibles niveaux de bénéfices l'année dernière. "Nous n'avons pas atteint nos objectifs financiers en 2024, et cela se reflète dans notre bonus d'entreprise", a déclaré un représentant de la chaîne américaine de pharmacies à Reuters dans un communiqué. Le groupe a été confronté à un impact plus prononcé de la hausse des coûts, car il a inscrit le plus grand nombre de nouveaux membres aux programmes Medicare visant les personnes âgées ou handicapées.

Domino's Pizza

Domino's Pizza a enregistré au titre de son quatrième trimestre fiscal un BPA de 4,89 dollars, ressortant inférieur aux attentes (4,96 dollars). La chaîne de pizzerias a par ailleurs fait état d'une hausse trimestrielle de 0,4% de ses ventes à magasins comparables aux États-Unis, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une progression de 1,63%. A l'international, les ventes à magasins comparables au quatrième trimestre ont cependant dépassé les attentes, à 2,7%, contre 1,46% attendu. Les revenus totaux ont atteint 5,94 milliards de dollars.

ExxonMobil

Esso Australia Resources, filiale d'ExxonMobil Australia, a annoncé un investissement de près de 200 millions de dollars dans le projet Kipper 1B qui permettra d'apporter un approvisionnement supplémentaire en gaz au bassin de Gippsland (Australie). Le projet, qui a été approuvé par Esso Australia et ses coentrepreneurs Mitsui et Woodside Energy, vise à forer et installer un puits sous-marin dans le champ Kipper. Le forage du champ de Kipper devrait assurer cet approvisionnement en gaz avant l'hiver 2026.

Microsoft

Microsoft aurait commencé à annuler des baux pour une quantité substantielle de capacité dans des centres de données aux États-Unis, selon un rapport de TD Cowen cité par Bloomberg. Cette décision pourrait refléter des préoccupations quant à savoir s'ils construisent plus de capacité de calcul pour l'IA qu'ils n'en auront besoin à long terme, ajoute le broker. Dans une déclaration à Bloomberg, Microsoft a réitéré lundi son objectif de dépenses pour l'exercice fiscal se terminant en juin, mais a refusé de commenter la note de TD Cowen.