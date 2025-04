Temps maussade sur les marchés américains après la riposte chinoise

(AOF) - Les marchés américains évoluent désormais en légère baisse dans le sillage des Bourses européennes à la suite de la nouvelle riposte de la Chine contre les Etats-Unis. Pékin porte ses droits de douane à 125% sur tous les produits américains à compter du 12 avril. Côté valeurs, Morgan Stanley et JPMorgan ont dépassé les attentes à la faveur du dynamisme du courtage d'actions. Vers 17h30, le S&P500 perd 0,54% à 35 239,66 points tandis que le Nasdaq 0,44% à 16 315,98 points. Les taux américains gagnent 12 points de base tandis le dollar poursuit sa chute.

La volatilité enregistrée sur les marchés actions sur les 3 premiers mois de l'année a fait les affaires des banques américaines. Premiers établissements à présenter leurs comptes trimestriels, Morgan Stanley et JPMorgan ont dépassé les attentes à la faveur du dynamisme du courtage d'actions. A Wall Street, l'action JPMorgan gagne 1,84% à 231,28 dollars tandis que Morgan Stanley perd 1,15% à 105,35 dollars. " L'économie est confrontée à des turbulences considérables, y compris géopolitiques", a souligné Jamie Dimon, le patron de JPMorgan.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 2,7% en février en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 3,3%. Ils étaient en croissance de 3,2% en févier. En rythme mensuel, ils baissent de 0,4% contre une hausse 0,2% attendue et après une progression de 0,1% en février. En version core, les prix à la production reculent de 0,1% contre une hausse de 0,3% attendue en rythme mensuel et progressent de 3,3%, contre 3,6% attendus en rythme annuel.

L'indice de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs est ressorti à 50,8 en avril contre 57 en mars. Il était attendu à 54. Les anticipations d'inflation à 12 mois et sur cinq ans de l'indice Michigan se sont élevées à 6,7% et 4,4% respectivement contre 5% et 4,1% en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

JPMorgan

JPMorgan a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre grâce au courtage actions. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net en hausse de 9% à 14,64 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action. Le marché anticipait 4,63 dollars. Les revenus ajustés ont augmenté de 8% à 46,01 milliards de dollars alors que ses revenus d'intérêts ont progressé de 1% à 23,4 milliards de dollars. Le marché visait 44,39 milliards de dollars de revenus ajustés.

Morgan Stanley

Morgan Stanley a dépassé les attentes, bénéficiant de la bonne performance de ses activités sur les marchés actions. Au premier trimestre, son bénéfice net a flambé de 26% à 4,315 milliards de dollars, soit 2,60 dollars par action. Il a dépassé le consensus LSEG s'élevant à 2,20 dollars. Les revenus ont augmenté de 17,2% pour atteindre le montant record de 17,74 milliards de dollars, ressortant également au-dessus du consensus de 16,56 milliards de dollars.

Tesla

Tesla a suspendu les commandes de ses modèles Model S et Model X sur son site web chinois, a signalé Reuters vendredi, alors que les Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre commerciale. Les nouvelles commandes pour les deux modèles importés ne sont également plus disponibles sur le compte WeChat de Tesla pour ces deux modèles fabriqués aux États-Unis et importés en Chine. L'entreprise n'a pas donné d'explication pour cette décision, prise suite à l'imposition par la Chine de droits de douane de 125 % sur les produits américains.

Wells Fargo

La banque américaine Wells Fargo a dévoilé des profits trimestriels meilleurs que prévu. Au premier trimestre, le bénéfice net est ressorti à 4,89 milliards de dollars, soit 1,39 dollar par action, à comparer avec 4,62 milliards de dollars, ou 1,20 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action corrigé des éléments exceptionnels est ressorti à 1,27 dollar, à comparer avec un consensus de 1,24 dollar par titre. Les revenus ont baissé de 3% à 20,15 milliards de dollars et les revenus d'intérêts ont reculé de 6% à 11,5 milliards de dollars.