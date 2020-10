Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tempête Alex-Quatre morts dans les Alpes-Maritimes Reuters • 05/10/2020 à 18:54









PARIS, 5 octobre (Reuters) - Les inondations provoquées par la tempête Alex ont fait quatre morts et huit disparus confirmés dans les Alpes-Maritimes, où dix autres personnes sont supposées disparues, a annoncé lundi une porte-parole de la préfecture. Des pluies torrentielles se sont abattues ce week-end dans l'arrière-pays niçois, où des routes et des habitations ont été emportées par les rivières en crue. (Geert De Clercq, édité par Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)

