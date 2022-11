Temasek ouvre un bureau à Paris, le troisième en Europe

(AOF) - La société d'investissement Temasek, dont le siège est situé à Singapour, a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris, qui sera opérationnel au cours du premier semestre 2023. En collaboration étroite avec les bureaux de Londres et de Bruxelles, le bureau de Paris " viendra renforcer le réseau mondial de Temasek et contribuera à saisir de nouvelles opportunités d’investissements, à nouer de nouveaux partenariats et à se rapprocher d’un vivier de talents au sein de l'Union européenne, de la région Europe et au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) ".

Ce nouveau bureau parisien porte la présence mondiale de Temasek à 13 bureaux, répartis dans 9 pays.

M. Uwe Krueger, Responsable de la région EMEA de Temasek et Responsable Industrie, Services, Energie et Ressources, a déclaré : " Notre décision d'ouvrir un nouveau bureau européen reflète l'importance continue et croissante de la région EMEA en matière d'investissements. Cette région représente un fort potentiel pour de nouveaux investissements qui, nous en sommes convaincus, contribueront à relever les défis auxquels le monde est confronté. Ces opportunités sont alignées sur les quatre tendances structurelles qui guident nos investissements : la digitalisation, le développement durable, les nouveaux modes de consommation et l'allongement de l'espérance de vie ".