Temasek : la valeur de son portefeuille atteint un niveau record

(AOF) - La valeur nette du portefeuille de Temasek pour l'exercice financier clos le 31 mars 2022 s'établit à 403 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 22 milliards de dollars singapouriens ou 5,8% sur un an. Le rendement annuel total pour l’actionnaire s’élève à 5,81 %. Depuis la création de la société d'investissement commerciale en 1974, son rendement atteint un taux annualisé de 14 % sur les 48 dernières années. Il s’établit à 8 % et 7 % sur 20 et 10 ans respectivement.

Au cours de l'année, Temasek a investi 61 milliards de dollars singapouriens et a réalisé 37 milliards de dollars singapouriens de cessions.

" Depuis 2016, la construction de notre portefeuille reflète notre analyse des tendances structurelles que sont : la digitalisation, le développement durable, les nouveaux modes de consommation et l'allongement de l'espérance de vie ", explique la société d'investissement commerciale. L'exposition de son portefeuille à ces tendances est ainsi passée de 13 % en 2016 à 30 % en 2022.

Temasek poursuit son objectif, à horizon 2030, de réduire de moitié les émissions nettes de carbone attribuables à son portefeuille par rapport à leur niveau de 2010. Son ambition est de parvenir à un portefeuille neutre en carbone d'ici 2050.