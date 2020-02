Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia : vend Moldcell et achève sa sortie d'Eurasie Cercle Finance • 14/02/2020 à 12:10









(CercleFinance.com) - Telia a annoncé vendredi avoir accepté de vendre sa participation de 100% dans Moldcell, le deuxième plus grand opérateur de télécommunications de Moldavie, au conglomérat népalais CG Corp Global pour 31,5 millions de dollars. Cela signifie que le groupe suédois de télécommunications a désormais achevé sa sortie d'Eurasie, ce qui lui permet de se concentrer pleinement sur les marchés nordiques et baltes. Moldcell - qui représente environ 0,7% du chiffre d'affaires de Telia uniquement - compte environ 900 000 clients. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2020.

