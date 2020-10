Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia : va vendre son unité de transport international Cercle Finance • 06/10/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Telia va vendre son activité de transporteur international au fonds d'infrastructure suédois Polhem Infra, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,5 milliards de couronnes suédoises (235 millions d'euros), a déclaré l'opérateur nordique de télécommunications. L'unité de réseau - qui s'étend à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie - a fait état de ventes nettes de 5,4 milliards de couronnes suédoises (515 millions d'euros) l'année dernière, a déclaré la société. Suite à la cession, Telia a décidé de proposer de payer un dividende supplémentaire de 0,65 couronne suédoise par action, ce qui donnerait un dividende total par action de 2,45 couronnes suédoises pour l'exercice 2019, soit le niveau qui avait été initialement annoncé en janvier. À la clôture, l'opération devrait générer une plus-value d'environ 7 milliards de couronnes suédoises (670 millions d'euros), a déclaré Telia.

