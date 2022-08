Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia: une fréquence 5G remportée en Lituanie information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - Telia est sorti vainqueur d'un processus d'enchères qui portait sur l'octroi d'une fréquence de téléphonie 5G en Lituanie, a annoncé lundi l'opérateur télécoms scandinave.



Dans un communiqué, le groupe indique avoir versé 23 millions d'euros pour obtenir une fréquence radio de 700 MHz couvrant la plus grande partie du pays.



En tenant compte des frais d'adjudication de sept millions d'euros, le montant total de la facture s'élève à 30 millions d'euros.



Telia, qui rappelle avoir déjà installé un millier de stations de base prêtes pour la 5G en Lituanie, se dit prêt à lancer ses services de cinquième génération dès que les autorisations nécessaires lui seront parvenues.



L'opérateur avait déjà lancé des services 5G dans la capitale de Vilnius en début d'année à partir de sa fréquence existante de 2100 MHz.





