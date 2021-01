Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia : repli des bénéfices, lance une nouvelle stratégie Cercle Finance • 29/01/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - L'opérateur télécom suédois Telia a annoncé une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre et a lancé une nouvelle stratégie pour renouer avec la croissance. L'EBITDA ajusté de Telia a baissé de 5,5 % à 7,48 milliards de couronnes suédoises au cours du dernier trimestre, contre 7,91 milliards de couronnes il y a un an. Alors que les ventes nettes ont augmenté de 2,7 % à 23,5 milliards de couronnes suédoises, les ventes à données comparables ont diminué de 1,9 %, les revenus des services ayant chuté de 2,1 % en raison de la baisse des revenus de roaming et de la publicité. Telia a déclaré que la pandémie de Covid-19 a fait perdre environ 400 millions de couronnes suédoises aux revenus des services, et 200 millions de couronnes suédoises à l'EBITDA ajusté. Le groupe va proposer un dividende de deux couronnes, en dessous du paiement de 2,45 couronnes qui a été offert en 2019. Telia a déclaré avoir lancé une nouvelle stratégie pour créer un 'nouveau Telia' et relancer la croissance de l'entreprise. Jusqu'en 2023, l'opérateur téléphonique prévoit une croissance annuelle à un chiffre des revenus des services, et une croissance de l'EBITDA à un chiffre, faible à modérée. L'entreprise décrit l'année 2021 comme 'une année de transition', Telia s'attend à ce que les revenus des services et l'EBITDA affichent un pourcentage de croissance faible à un chiffre.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.