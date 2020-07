Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia : les résultats trimestriels font preuve de résilience Cercle Finance • 17/07/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - L'opérateur de télécommunications suédois a déclaré que ses résultats du deuxième trimestre étaient supérieurs à ses attentes, en raison des réductions de coûts, même si les chiffres étaient encore clairement affectés par la pandémie de Covid-19. L'EBITDA ajusté du deuxième trimestre (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 3,6% pour atteindre 7,7 milliards de couronnes suédoises, a indiqué la société. Les ventes nettes ont augmenté de 2,7% pour atteindre 21,7 milliards de couronnes suédoises, mais les ventes à données comparables ont baissé de 5,9%, selon le communiqué. Malgré ce deuxième trimestre meilleur que prévu, Telia a déclaré qu'elle serait confrontée à des 'concurrents plus difficiles' au second semestre, avec la poursuite des effets de la pandémie. Il s'attend donc à ce que l'EBITDA ajusté du second semestre soit au même niveau que le résultat publié au premier semestre. D'autre part, le remaniement de sa direction se poursuit, Per Christian Morland est nommé directeur financier et Rainer Deutschmann, chef de l'exploitation.

