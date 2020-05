Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia : Kirkby arrive au poste de CEO, Telia se retire Cercle Finance • 04/05/2020 à 12:12









(CercleFinance.com) - L'opérateur de télécommunications nordique Telia annonce ce lundi que son directeur financier, Christian Luiga, qui a brièvement occupé le poste de directeur général par intérim, quittera ses fonctions cette année. Christian Luiga travaille pour Telia à divers postes depuis 2009 et avait été nommé directeur financier en avril 2014. Depuis septembre 2019, il était le CEO par intérim du groupe suédois de télécommunications, poste qu'il occupait jusqu'à aujourd'hui, alors que le nouveau CEO Allison Kirkby prend officiellement ses fonctions. Il quittera l'entreprise en septembre.

