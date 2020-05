Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia : freiné par des propos de broker Cercle Finance • 15/05/2020 à 13:54









(CercleFinance.com) - Telia ne grappille que 0,4% sur l'OMX, freiné par des propos de Credit Suisse qui réitère son opinion 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 34 à 28 couronnes suédoises, dans une note sur les opérateurs télécoms nordiques. Le bureau d'études s'attend à ce que les revenus et l'EBITDA stables du groupe sur son marché national suédois 'soient plus que contrebalancés par les défis commerciaux en cours en Norvège, en Finlande et au Danemark'.

