Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia : en recul avec des propos de broker Cercle Finance • 13/05/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Telia perd 2,4% sur l'OMX, sur fond de propos défavorables de Berenberg qui réitère sa recommandation 'vente' sur le titre de l'opérateur télécoms scandinave avec un objectif de cours abaissé de 30 à 29 couronnes suédoises. Le broker met en avant la pression de l'endettement et les vents contraires sur les cash-flows qui 'ne laissent que peu de marges à la nouvelle direction pour des investissements dans la croissance et des initiatives stratégiques'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.