Telia : des résultats trimestriels 'encourageants'

(CercleFinance.com) - Le titre Telia recule de plus de 2% mercredi, alors que l'opérateur suédois a présenté ses résultats du 3e trimestre, qualifiés ' d'encourageants '. Si les revenus des services ont baissé de 4,8% en un an à 18,7 milliards de couronnes suédoises, le contrôle des coûts a permis d'atténuer l'impact sur les bénéfices, précise l'entreprise. Telia a d'ailleurs enregistré un EBITDA de 8,2 milliards de couronnes au 3e trimestre, un chiffre à peu près stable par rapport à l'an passé. L'EBITDA annuel ajusté devrait atteindre 30,5 milliards de couronnes, estime Telia.

