Telia: cession de la filiale en Lettonie

(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms nordique Telia a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de céder sa filiale lettone Telia Latvija sur la base d'une valeur d'entreprise de 10,75 millions d'euros.



Dans un communiqué, Telia souligne que le montant de la transaction représente un multiple de 10x en termes de Valeur d'entreprise/Ebitda.



Créé en 1992, suite à l'effondrement du bloc soviétique, Telia Latvia propose des services de télécommunications aux entreprises, ainsi que des prestations dans le 'cloud' et les centres de données.



Le repreneur est Tet, un opérateur contrôlé majoritairement par l'Etat letton (51%) dans lequel Telia détient une participation de 49%.



L'opération devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre.





