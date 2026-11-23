(Zonebourse.com) - Telia gagne 1,3% à 50 SEK à Stockholm, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de "neutre" à "achat" de la part d'UBS, avec un objectif de cours porté de 51 à 56 SEK, soit un potentiel de hausse de 15% par rapport au dernier cours de clôture.
Dans le résumé de sa note de recherche, l'établissement financier suisse justifie ce relèvement par le profil particulièrement défensif de Telia, qu'il considère comme l'une des valeurs les plus résilientes du secteur des télécommunications.
UBS met notamment en avant une croissance annuelle moyenne à deux chiffres du flux de trésorerie disponible (free cash flow), une exécution opérationnelle de grande qualité et plusieurs catalyseurs susceptibles de soutenir le titre au cours des prochains mois.
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