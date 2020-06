Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia : accord trouvé dans le dossier Turkcell Cercle Finance • 18/06/2020 à 11:06









(CercleFinance.com) - Telia a confirmé jeudi la cession pour un montant de 530 millions de dollars de sa participation de 47,1% au sein de Turkcell Holding, la société qui contrôle 51% du capital de l'opérateur mobile turc Turkcell, au fonds souverain turc. L'opération va permettre au groupe suédois de télécommunications de tourner la page d'un chapitre turc qui avait été l'origine d'un certain nombre de différends entre actionnaires pour se concentrer sur son nouveau coeur de métier, les marchés nordiques et baltes. Depuis la vente de sa participation directe de 14% au sein de Turkcell en 2014, Telia n'était plus un actionnaire direct de l'opérateur.

