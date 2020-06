Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Telia : a obtenu de nouvelles fréquences 5G Cercle Finance • 09/06/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - Telia annonce avoir investi dans de nouvelles fréquences 5G en Finlande, afin d'assurer des connexions ultra-rapides aux consommateurs et aux entreprises. La société suédoise de télécommunications a ainsi déclaré avoir obtenu un bloc de fréquences, dans le cadre de la dernière vente aux enchères de fréquences organisée par le ministère finlandais du Trafic et des Communications. Les licences sont valables pour treize ans et ont été attribuées pour un prix de 7 millions d'euros. Telia a lancé ses services 5G en Finlande en octobre 2019. L'entreprise a désormais déployé des services 5G dans plus de dix villes finlandaises.

