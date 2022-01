Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Televerbier: repli de 4% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 10:47









(CercleFinance.com) - La société suisse de remontées mécaniques Televerbier publie un chiffre d'affaires de 47,5 millions de francs suisses au titre de l'exercice 2020-21 (clos fin octobre), en baisse d'un peu moins de 4% par rapport à l'année précédente.



Sur sa saison hivernale 2020-21 (du 31 octobre 2020 au 18 avril 2021), les activités remontées mécaniques et restauration ont diminué de 7,9% et de 17,9%, alors que la contribution des services techniques a augmenté de 6% et celle des autres produits d'exploitation, de 23,8%.



'La saison était fortement marquée par la crise mondiale liée à la pandémie Covid-19. Les domaines skiables ont certes pu ouvrir, mais avec des mesures de protection strictes. La clientèle étrangère a été nettement moins présente qu'habituellement', rappelle-t-elle.





