Televerbier : recul de 13% du CA au 2e semestre

(CercleFinance.com) - Televerbier indique que son chiffre d'affaires du second semestre 2019-20 a reculé de 13% à 5,8 millions de francs suisses (5,4 millions d'euros), du fait d'une baisse générale des activités durant la saison estivale en raison de la crise sanitaire mondiale. La société suisse de remontées mécaniques rappelle que la saison hivernale 2019-20 s'était terminée de manière prématurée le 13 mars 2020, en raison de la fermeture imposée par les autorités fédérales des domaines skiables.

Valeurs associées TELEVERBIER Euronext Paris +0.48%