Televerbier : hausse de 5,8% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Televerbier affiche au titre de son exercice 2018-19 (clos le 31 octobre) un chiffre d'affaires de 56,8 millions de francs suisses (50,8 millions d'euros), en croissance de 5,8% par rapport à l'exercice précédent. L'activité transports a progressé de 6,3% à 40,1 millions de francs, essentiellement grâce à de meilleures conditions météorologiques lors de la saison d'hiver, ainsi qu'une excellente saison d'été qui a permis un chiffre d'affaires record durant l'été. L'activité restauration a augmenté de 6,4%, bénéficiant de la hausse de la fréquentation du domaine, celle des services techniques de 6,8%, et les autres produits d'exploitation de 3,2%, en lien avec la hausse des revenus des boutiques et maisons de vacances.

