Télétravail, école à la maison : les réseaux télécoms "peuvent tenir", assure Stéphane Richard

Sur RTL vendredi, le PDG d'Orange s'est déclaré "prudent mais clairement rassurant" sur ce sujet.

Le PDG d'Orange Stéphane Richard assure que les réseaux "peuvent tenir" le coup pendant le confinement. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les réseaux télécoms, très fortement sollicités du fait du recours massif au télétravail et au confinement, "peuvent tenir", affirme le PDG d'Orange Stéphane Richars, vendredi 20 mars. "Nous avons un réseau qui a été conçu pour absorber des flux considérables" et est construit en prévision "d'un rythme régulier d'augmentation des usages", a-t-il rassuré sur RTL . Sur le mobile par exemple, "on a un volume de data (données, NDLR) qui augmente de 40% chaque année, donc on est toujours obligé d'anticiper de plusieurs années", a-t-il détaillé.

Le PDG d'Orange appelle toutefois les consommateurs à utiliser en priorité le WiFi lorsqu'ils le peuvent - chez eux par exemple -, pour éviter de trop solliciter les réseaux mobiles. "Si on veut que ces réseaux tiennent, et ils peuvent tenir, le premier geste c'est utiliser au maximum le WiFi donc le fixe" , a-t-il souligné.

( / )

Selon Stéphane Richard, la situation actuelle, et notamment le télétravail "multiplié par 7", a mené à un "trafic voix multiplié par 2", la visioconférence "multipliée par 2", "et il y a des messageries internet comme WhatsApp dont on estime que le volume a été multiplié par 5".