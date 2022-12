Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformances : renoue avec les 220E information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Teleperformances renoue avec les 220E (ex-plancher du 6/12) et pourrait poursuivre en direction des 228,5E (ex-zénith du 2/12).

Au-deà, de nombreux nuages à l'horizon auront commencé à se dissiper et le titre pourra s'élancer en direction du gros 'gap' historique ouvert sous

260,1E le 2 novembre dernier





