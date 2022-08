Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformances : lourd repli sous 317,2E information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 15:04









(CercleFinance.com) - Après plusieurs échecs consécutifs sous 330E depuis fin juillet, Teleperformances subit un lourd repli et bascule sous son récent support des 317,2E et s'enfonce sous 312E.

Le titre devrait revenir chercher du soutien au niveau du solide support des 297E du 25 mai et du 8 mars dernier.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -5.40%