(CercleFinance.com) - Teleperformances enfonce brutalement le support des 240E et dévisse sous 232E : le titre s'expose à une glissade vers 213E (support du 16/12/2022) ou 209E (support du 23/11/2022 et 15/06/2020).





