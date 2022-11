Teleperformances : dévisse de -38,% vers 165E information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 11:59

(CercleFinance.com) - Après Orpéa, c'est la seconde entreprise valant 10MdsE ou plus à perdre plus de 38% en une séance : c'est la plus forte baisse de l'histoire du titre et et c'est également la pire destruction de valeur jamais subie en quelques heures.

Rappelons que le titre valait plus de 370E il y a un an jour pour jour et plus de 400E le 5 janvier dernier.

Le titre a désormais effacé tous ses gains depuis le 26 mars 2020 et pourrait retracer son plancher historique des 155E du 23 mars 2020, il ne s'en faut plus que de 6%... l'histoire de quelques minutes sur une rafale de ventes algorithmique.