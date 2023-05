Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformances : corrige de -3%, casse le support des 154E information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 13:17









(CercleFinance.com) - Teleperformances corrige de -3%, casse le plancher annuel des 154E puis dans la foulée celui des 153E du début avril 2020.

Le prochain objectif serait le plus bas des 136,9E du 15 janvier 2019.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -3.17%