Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance:vise une croissance du CA 24 entre +2% et 4% information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de l'année 2023 s'est élevé à 8 345 millions d'euros, soit une progression de + 1,7 % à données comparables (à devises et périmètre constants). À données publiées, la croissance est de + 2,3 % par rapport à la même période de l'année dernière.



L'EBITDA courant s'est élevé à 1 775 millions d'euros sur l'année 2023, en croissance de + 1,4 % par rapport à la même période l'an passé. Le taux de marge s'élève à 21,3 %, contre 21,5 % l'année précédente.



L'EBITA courant a atteint 1 290 millions d'euros contre 1 262 millions d'euros l'an passé. Le résultat net part du groupe est de 602 millions d'euros en 2023 (contre 643 millions d'euros en 2022).



Sur l'année 2024, le groupe s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires compris entre + 2 % et + 4 %, une hausse de marge de l'EBITA récurrent comprise entre + 10 pbs et + 20 pbs sur une base pro forma (contre 14,9 % en 2023) hors coûts d'intégration de Majorel, une progression du cash-flow net disponible et poursuite du retour aux actionnaires pouvant atteindre 2/3 du cash-flow net disponible, incluant rachats d'actions et dividendes versés.



' La croissance de l'activité devrait rester limitée au 1er trimestre 2024, compte tenu d'une base de comparaison très défavorable et d'un environnement qui reste volatil ' rajoute la direction.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -1.15%