Teleperformance : vise un CA d'environ 7 MdsE en 2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 660 millions d'euros du 1er semestre 2020, en croissance de + 5,0 % à données comparables (à devises et périmètre constants) et de + 3,7 % à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. L'EBITDA courant s'est élevé à 450 millions d'euros au 1er semestre 2020, en baisse de - 10,8 %. L'EBITA courant a atteint 253 millions d'euros contre 327 millions d'euros l'an passé, soit un repli de - 22,8 %. Le résultat net part du groupe s'élève à 63 millions d'euros contre 145 millions d'euros l'an passé. Le groupe fixe comme objectif en 2020 un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros en 2022, incluant des acquisitions dans les services à forte valeur ajoutée, une croissance moyenne à données comparables supérieure ou égale à + 6 % par an sur la période 2020-2022 et un taux de marge d'EBITA d'environ 14,5 % en 2022.

