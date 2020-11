Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : vers un re-test des 296,5E du 09/11 Cercle Finance • 20/11/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Téléperformance repasse la barre des 282E et s'oriente vers un re-test des 296,5E du 09/11, l'étape suivante serait le franchissement des 300E avec un objectif de 305E par report d'amplitude après un 'W' sur 270E.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.24%