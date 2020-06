Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : vers un re-test des 229E ou 232E ? Cercle Finance • 25/06/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Téléperformance a entamé timidement sa carrière au sein du CAC40 et connait sa 1ère poussée haussière en direction des 220E: le titre se dirige vers vers le comblement du 'gap' des 226,5E, lequel pourrait être suivi re-test des 229,4E du 8 mai, 26 mai puis 4 juin (le record absolu intraday étant 232E (le 26 mai)

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +3.47%