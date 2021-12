Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Téléperformance : vers un nouveau test du record à 386E information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 15:29









(CercleFinance.com) - Téléperformance n'avait quasiment rien cédé le 26/11, ni les jours suivants (présence d'un support vers 357E) et bondit vers 376E : le titre s'oriente vers un nouveau test du record à 386E du 7 septembre dernier.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +3.98%