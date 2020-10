Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : vers l'acquisition de Health Advocate Cercle Finance • 28/10/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de Health Advocate auprès d'Intrado Corporation, un spécialiste des services technologiques détenu par la société d'investissement Apollo Global Management. Health Advocate est un leader aux États-Unis des plateformes de santé en ligne, au service des employeurs et à destination des consommateurs-employés. Ses activités s'articulent autour de deux ' familles de solutions ' : l'assistance et le conseil d'une part, la santé et le bien-être de l'autre. En intégrant le modèle économique de Health Advocate, Teleperformance renforcera significativement ses activités ' services spécialisés ' à forte valeur ajoutée aux États-Unis, dans le domaine de la santé. La transaction devrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2021, précise Teleperformance.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.63%