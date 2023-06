Teleperformance: vers de nouveaux recrutements de réfugiés information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce qu'il s'engage à recruter 500 réfugiés, dont des femmes d'origine ukrainienne, au cours des trois prochaines années en Europe, notamment en France, en Allemagne, au Portugal et au Royaume-Uni.



Cet engagement s'inscrit dans le cadre plus large de l'initiative du groupe visant à favoriser l'embauche et l'intégration de réfugiés à travers le monde. Fin 2022, il employait plus de 2.300 réfugiés dans le monde, dont plus de 1.900 vénézuéliens en Colombie.



Ce soutien aux réfugiés vénézuéliens avait obtenu en 2021 la distinction Outstanding Leadership in Hiring Refugee par Tent. Le groupe emploie aussi en Europe des centaines de réfugiés provenant notamment d'Ukraine, de Syrie, d'Iran, du Pakistan et du Congo.