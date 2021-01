Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : vaccination gratuite pour tous les salariés Cercle Finance • 19/01/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - La société Teleperformance a annoncé aujourd'hui qu'elle s'engageait à accompagner ses 330 000 employés dans le monde dans leur vaccination contre la Covid-19 et à rembourser le coût supporté par ses collaborateurs dans les pays où il n'est pas pris en charge par le système de santé local. En rendant la vaccination gratuite pour ses employés, Teleperformance souhaite 'honorer son engagement à protéger la santé de ses collaborateurs mais aussi à aider les gouvernements à lutter contre la pandémie'.

Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris -0.28%