Teleperformance: titre en net repli, la direction réagit

(CercleFinance.com) - Le titre Teleperformance cède près de 14% actuellement, effaçant une partie de ses pertes après avoir lâché jusqu'à 28% à mi-séance.



Selon le groupe, le titre est fortement affecté par 'une action de communication en provenance d'un acteur du secteur financier' ayant annoncé 'une automatisation élevée de ses processus dans le domaine de la relation clients (chat)'.



La direction de Teleperformance indique que 'l'activité actuelle du groupe ne reflète en aucun cas les conclusions négatives qui pourraient être tirées des évolutions technologiques évoquées dans cette communication'.



Elle précise aussi que l'AI est déjà largement déployée dans ses solutions essentiellement pour gérer des processus simples pour le compte de ses clients.



Cette communication de Teleperformance intervient au lendemain d'une annonce de Klarna, une fintech suédoise, au sujet de son assistant IA alimenté par OpenAI.



Selon Klarna, cet assistant a cumulé 2,3 millions de conversations en l'espace d'un mois, soit les deux tiers des discussions du service client de Klarna. Cet outil réalise le travail de 700 agents à temps plein avec le même score de satisfaction client que les agents humains, assure Klarna.



La société met aussi en avant une plus grande précision et une plus grande rapidité dans la résolution des demandes.





